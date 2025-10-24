Mit einem einzigartigen, nach oben und unten strahlenden Licht erzeugt die Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Fair in Schwarz ein warmes bis kühles weißes Licht, außerdem stehen integrierte Lichtszenen zur Verfügung. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.