Füge eine smarten Kerzenlampe mit warmweißem bis tageslichtweißem Licht hinzu, damit Du besser entspannen, lesen, Dich konzentrieren oder mit frischer Energie aufladen kannst. Nutze Bluetooth zur sofortigen Steuerung in einem Raum oder kombiniere die Lampe mit einer Hue Bridge, um den vollständigen Funktionssatz zu nutzen.