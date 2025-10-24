Einbauspot Milliskin Erw.
Der bündig montierbare Philips Hue White Ambiance Spot Milliskin in Weiß fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Er erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort über Bluetooth oder den enthaltenen Hue Dimmschalter. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik