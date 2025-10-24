Einbauspot Milliskin Erw.
Der bündig montierbare Philips Hue White Ambiance Spot Milliskin aus Aluminium fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Er erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht und verfügt über integrierte Lichtszenen. Steuere die Leuchte sofort per Bluetooth oder mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter. Weitere Funktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Aluminium
Material
Synthetik