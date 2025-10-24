Einzelpack E14
Smarte Kerzenlampen verbinden den klassischen Stil mit modernen Funktionen, geeignet für jede Leuchte mit E14-Sockel. Mit Tausenden Schattierungen von warmweißem bis kaltweißem Licht und sofortigem Dimmen zauberst Du ein stimmungsvolles Licht für jede Aktivität.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- E14 Lampe
- Warmweißes bis kühlweißes Licht
- Dimmbar
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
39x117