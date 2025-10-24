Milliskin runder Einbauspot silber Erweiterung
Der bündig montierbare Philips Hue White Ambiance Spot Milliskin aus Aluminium fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Mit seinem warmen bis kühlen weißen Licht und den integrierten Lichtszenen fällt das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen leichter. Weitere smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist CHF 56.20
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Aluminium
Material
Synthetik