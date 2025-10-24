Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Phoenix Deckenleuchte

Phoenix Deckenleuchte

Die Philips Hue Phoenix Deckenleuchte versorgt Dich mit dimmbarer warmer bis kaltweißer LED-Beleuchtung, das sich an Deine Emotionen anpasst. Verbinde die Leuchte über die Hue Bridge (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Deinem WiFi-Heimnetzwerk, und steuere sie mühelos über Dein Mobilgerät.

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Integrierte LED
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
  • Steuerung mit Deiner Stimme*
