Pillar Einzelspot
Mit dem Philips Hue White Ambiance Einzelspot Pillar in Schwarz erhältst Du in jedem Raum ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Sämtliche intelligenten Lichtfunktionen erhältst Du mit der Philips Hue Bridge.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall