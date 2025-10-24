Support
A collection of white smart bulbs, a wireless switch, a hub device, and product packaging labeled White ambiance Starter Kit E27.

Starter-Set: 3 smarte Lampen E27 (800)

Mit dem Philips Hue-Starter-Kit erhältst Du immer das richtige Licht für Deine täglichen Aktivitäten. Dazu gehören drei intelligente E27-Lampen, die Hue Bridge und der Dimmschalter. Verwende kühles Licht zum Aufwachen oder warme Töne, um abends zur Ruhe zu kommen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Bis zu 800 Lumen*
  • 3 x E27-Lampe
  • Warmweißes bis kühlweißes Licht
  • Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    62x110

Design und Materialausführung

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Hue Bridge

Die Lampe

Der Schalter

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

