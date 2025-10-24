Tischleuchte Wellner
Integriere die Wellner Philips Hue White Ambiance Tischleuchte in Dein Philips Hue Lichtsystem und genieße natürliches weißes Licht, das Dir beim Aufwachen, Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Genieße das zeitlose Design dieser schönen Tischleuchte.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- E27
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Glas