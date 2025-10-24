Wireless Dimming Kit E27
Leg los mit dem Philips Hue Light Recipe Kit. Mit der mitgelieferten E27-Lampe und dem Dimmschalter kannst Du vier voreingestellte Lichtszenen durchlaufen und das Licht kabellos dimmen. Verbinde alles mit der Hue Bridge, um die intelligenten Funktionen nutzen zu können.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 800 Lumen*
- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x110