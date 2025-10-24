Zweierpack, GU10
Warmes bis kühles, weißes Licht in Deinem Heim mit zwei intelligenten GU10-Lampen. Kühles Licht macht Dich morgens wach, und wärmere Töne bringen Dich am Abend zur Ruhe. Die Verbindung zur Hue Bridge ermöglicht die vollständige intelligente Beleuchtungssteuerung und alle Funktionen.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 2 x GU10
- Warmweißes bis kühlweißes Licht
- Dimmbar
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x57