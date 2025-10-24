Setze optische Akzente im Raum mit Hue Argenta. Die Lampe erzeugt einen wunderschönen Lichtstrahl in allen Weißtönen und in mehr als 16 Millionen Farben. Per Bluetooth kannst Du das Licht direkt in einem Raum steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.