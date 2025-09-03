Tritt ein in die Welt der smarten Beleuchtung mit diesem Philips Hue Basis Starter-Set mit vier einstellbaren farbigen und Tunable White Lampen, die Du ganz einfach von gemütlichem Warmweiß bis Kaltweiß einstellen kannst. Schaffe die perfekte Stimmung mit sanftem Dimmen, Millionen von Farben und einer Bibliothek von Lichtszenen, die von unseren Experten entworfen wurden – oder kreiere Deine eigene! Stelle eine Verbindung zu der mitgelieferten Hue Bridge her und nutze unendlich viele Features. Steuere Dein Licht mit Deiner Stimme, der App oder einem beliebigen smarten Zubehör.