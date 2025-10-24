Centris Dreierspot mit CrossDesign weiß
Eine einzige Leuchte für funktionale Beleuchtung und Stimmungslicht. Die weiße Centris hat eine feste Deckenleuchte und drei Spots, die einzeln ausgerichtet werden können. Du kannst jede Lampe auf eine von Millionen Farben einstellen, um einen wirklich einzigartigen Effekt zu erzielen.
Aktueller Preis ist CHF 587.50
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall