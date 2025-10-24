Centris Viererspot schwarz
Eine einzige Leuchte für funktionale Beleuchtung und Stimmungslicht. Die schwarze Centris hat eine feste Deckenleuchte und vier Spots, die einzeln ausgerichtet werden können. Du kannst jede Lampe auf eine von Millionen Farben einstellen, um einen wirklich einzigartigen Effekt zu erzielen.
Aktueller Preis ist CHF 612.50
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall