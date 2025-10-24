Centura 3er-Pack runder Einbauspot schwarz
Setze mit Hue Centura Einbauspot in Schwarz zu jeder Gelegenheit einen perfekten Lichtakzent. Er eignet sich hervorragend als Ambiente- oder Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer oder Deinem Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du in einem Raum direkt Lichtszenen einstellen. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist CHF 237.50
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- 3 x GU10-Lampe
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik