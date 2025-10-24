Doppelpack, E14
Füge jedem Raum Farbe hinzu – mit diesen zwei smarten Kerzenlampen, die warmweißes bis kaltweißes Licht, aber auch 16 Millionen Farben bietet. Nutze Bluetooth zur sofortigen Lichtsteuerung in einem Raum oder schließe die Hue Bridge an, um den vollständigen Funktionssatz zu nutzen.
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Weißes und farbiges Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
39x117