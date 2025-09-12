*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Doppelpack, E27
Bringe mit zwei intelligenten E27-Lampen Farbe in Dein zu Hause. Mit einer riesigen Auswahl an Farben, Tönen und Möglichkeiten sorgen diese für die perfekte Atmosphäre bei jeder Gelegenheit. Der Anschluss an eine Hue Bridge ermöglicht die Nutzung der intelligenten Beleuchtungssteuerung und aller Funktionen.
Aktueller Preis ist CHF 114.95
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 2 x E27-Lampe
- Weißes und farbiges Licht
- Dimmbar
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Unterhaltung bei intelligenter, farbiger Beleuchtung
Mit den 16 Millionen Farben von Philips Hue gibt es keine Grenzen – Du kannst Dein Heim zum perfekten Partyort machen, eine Gutenachtgeschichte lebendig machen und vieles mehr. Mit den voreingestellten farbigen Lichtszenen kannst Du jeder Zeit für ein echtes Sommerfeeling sorgen oder mit eigenen Fotos ganz besondere Erinnerungen erneut erleben.
Immer die richtige Stimmung mit warmem oder kühlem Weißlicht
Verwende mehr als 50.000 Schattierungen von warmem bis kühlem Weißlicht, um in die richtige Stimmung für Arbeit, Freizeit oder Entspannung zu kommen – unabhängig von der Tageszeit. Beginne den Tag mit kühlem und belebendem weißem Licht, oder bereite Dich mit goldenen Lichttönen auf die Nacht vor.
Synchronisiere Filme, Fernsehsendungen, Musik und Spiele mit smarten Lampen
Synchronisiere das Geschehen auf Deinem Bildschirm oder den Takt Deiner Musik mit Deinen smarten Lampen und bringe Dein Entertainment damit auf ein neues Level.* Wähle aus, wie Du Deine Lampen mit Deinen Filmen, Deiner Musik (auch mit unserer Spotify-Integration!), Deinen Fernsehsendungen oder Games synchronisieren möchtest und beobachte, wie Deine farbfähigen Lampen in Deinem Entertainment-Bereich reagieren. *Hue Bridge erforderlich
Steuerung der intelligenten Leuchten von unterwegs aus
Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Deine Lichter, selbst wenn Du nicht zuhause bist. Schalte Deine Lichter aus der Ferne aus und ein, indem Du nur die App benutzt, um sicherzustellen, dass Dein Zuhause immer so beleuchtet ist, wie Du es willst.
Steuere die Leuchten mit Deiner Stimme
Bei Anschluss an die Hue Bridge können die Leuchten mit Alexa, Apple HomeKit und dem Google Assistant verbunden werden, so dass sie per Stimme gesteuert werden können. Einfache Sprachbefehle schalten dann die Leuchten ein und aus, dimmen sie oder machen sie heller - selbst eine Lichtszene kann so eingerichtet werden.
Verbindung mit der Hue Bridge für vollständige und intelligente Beleuchtungssteuerung
Für dieses Produkt ist eine Verbindung zur Hue Bridge erforderlich, um das ganze Potenzial der vollständigen und intelligenten Steuerung und aller Funktionen ausschöpfen zu können. Steuere Deine Leuchten mit der Philips Hue-App, stelle Timer und Routinen ein, füge Leuchten hinzu oder entferne sie und vieles mehr. *Hue Bridge muss separat erworben werden.
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110