Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Festavia Lichterkette 20m, 250 LEDs

Festavia Lichterkette 20m, 250 LEDs

Mit 250 smarten Mini-LEDs entlang eines 20-Meter-Kabels sind Hue Festavia Lichterketten die perfekte Dekoration in Deinem Wohnbereich. Erzeuge einen Farbverlauf entlang der gesamten Lichterkette oder verwende eine Farbe für ein traditionelleres Ambiente.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • 250 smarte Farb-LEDs
  • 20-Meter-Kabel
  • Schwarze Kordel
  • Inklusive Netzteil
  • Nur für den Innenbereich
Technische Daten

