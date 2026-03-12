Outdoor Lightstrip 5 Meter

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Outdoor Lightstrip 5 Meter
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Bridge Pro

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Für ein(e) Outdoor Lightstrip 5 Meter ist eine Bridge erforderlich

Über Outdoor Lightstrip 5 Meter

Erweitere Deinen Außenbereich mit einem Philips Hue Outdoor Lightstrip in 5 Metern Länge und bringe Ambiente an Orte, an denen Dir dies zuvor nicht möglich war. Der Lightstrip besteht aus einem biegsamen Material und strahlt ein perfekt diffuses Licht ab – damit eignet er sich ideal für direkte und indirekte Beleuchtungsanwendungen. Länge Leuchtmittel: 4,87m

  • White & Color Ambiance
  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • 1 x 5 Meter-Lightstrip
  • 1 x Netzteil
  • Weißes und farbiges Licht

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