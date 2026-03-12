Outdoor Lightstrip 5 Meter
Aktueller Preis ist CHF 139.99, ursprünglicher Preis ist CHF 280.00
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Bridge Pro
CHF 100.00
Für ein(e) Outdoor Lightstrip 5 Meter ist eine Bridge erforderlich
Über Outdoor Lightstrip 5 Meter
Erweitere Deinen Außenbereich mit einem Philips Hue Outdoor Lightstrip in 5 Metern Länge und bringe Ambiente an Orte, an denen Dir dies zuvor nicht möglich war. Der Lightstrip besteht aus einem biegsamen Material und strahlt ein perfekt diffuses Licht ab – damit eignet er sich ideal für direkte und indirekte Beleuchtungsanwendungen. Länge Leuchtmittel: 4,87m
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 1 x 5 Meter-Lightstrip
- 1 x Netzteil
- Weißes und farbiges Licht
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8718699709891
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Silikon
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25'000
Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb
- 5 % <H<95 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -20 °C bis 45 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Farbwechsel (LED)
- Ja
- Warmes, blendfreies Licht
- Ja
- dimmbar
- Ja
- LED integriert
- Ja
Garantie
- 2 Jahre
- Ja
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- >80
- Farbtemperatur
- 2000-6500 K
Lichterkette/Lightstrip
- Zuschneiden möglich
- Nein
- Verlängerung möglich
- Nein
- Eingangsspannung
- 220V-240V
- Länge
- 4'869.18 mm
- Max. Standby-Stromverbrauch
- 0.5 W
- Wattleistung
- 37.5 W
Sonstiges
- Typ
- Lightstrips
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8718699709891
- Nettogewicht
- 1.44 kg
- Bruttogewicht
- 1.77 kg
- Höhe
- 21 cm
- Länge
- 9.6 cm
- Breite
- 38.2 cm
- Material-Nummer (12NC)
- 929002289103
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8718699709891
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0.50 W
- Leistung
- 37.5 W
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 1.440 kg
- Nettogewicht
- 3.17 lb
- Gesamte Höhe
- 20 mm
- Gesamte Länge
- 4'870 mm
- Gesamte Breite
- 11 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 1'650
- Nutzlebensdauer
- 25,000 h
- Netzstrom
- Bereich 220–240 V
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle
- G
- IP-Code
- IP67
- Schutzklasse
- Klasse II
- Zusätzliche Funktionen
- Diffused light effect
- Lichtleistung von 2.700 K
- 1'500
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 10.0 und höher, iOS 16 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Dismantle Instructions
Angesagte Produkte
Neon Lightstrip für den Außenbereich 3 m
CHF 140.00
Philips Hue Play Play Lightbar-Netzteil
CHF 30.00
Inspiration für Beleuchtung
Schaue Dir an, wie andere Menschen smarte Philips Hue Beleuchtung verwenden, um die richtige Stimmung zu erzeugen – und teile Dein eigenes Setup auf Instagram mit dem Hashtag #philipshue
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