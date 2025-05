Vielseitige Montagemöglichkeiten

Hue Lily Spots passen überall hin: Montiere sie hoch oben an einen Pfosten als Downlights, bringe sie in einem Blumenbeet an, um den Garten zu beleuchten, oder erzeuge mit einem Lichtschein durch die Äste eines Baums einen einzigartigen Anblick.