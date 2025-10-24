Support
Lightstrip Plus extension, flexible strip shape, white color with visible LED chips, matte finish, includes compact connector.

Lightstrip Plus Verlängerung V3

Die flexibelste Lichtquelle, die Du Dir vorstellen kannst. Durch diese 1 Meter langen Erweiterungen kannst Du den Philips Hue LightStrip Plus für größere Oberflächen verlängern. Du kannst ihn formen, an jeder festen Oberfläche anbringen und seine hohe Lichtleistung genießen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • Verlängerung (1 m)
  • 1 x Winkelstecker beiliegend
  • Weißes und farbiges Licht
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Silikon

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Lichterkette/Lightstrip

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay