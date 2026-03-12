Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Slim Einbauleuchte, 90mm, 3er-Pack
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Über Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack

Das dünne Profil der schlanken Philips Hue Einbauleuchten macht es Dir möglich, Einbauleuchten überall in Deinem Zuhause zu verwenden, beispielsweise in Räumen mit Zwischendecken. Dank des breiten Abstrahlungswinkels und der hohen Lichtleistung kannst Du problemlos auch größere Räume beleuchten.

  • Einstellbares weißes und farbiges Licht
  • Chromasync™ Präzisionsfarbzuordnung
  • 1000 Lumen
  • Wasserdicht, feuchtigkeitsgeschützt (IP44)
  • Hue Bridge- und Bluetooth-Konnektivität

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E27 - Filament Lampe A60 Dreierpack - 550

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Warmweiß bis kaltweiß
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