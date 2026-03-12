Support

Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Bright Days: Kaufe 2 und spare 25%, kaufe 3 und spare 30% -

Jetzt sparen
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Installiere das Philips Hue Wandschalter Modul hinter einem Lichtschalter oder Taster und nutze mit Deinem vorhandenen Lichtschalter oder Taster Dein smartes Philips Hue Lichtsystem. Deine Lampen sind immer eingeschaltet und erreichbar. Du hast sogar die Möglichkeit, mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe, einen Raum oder eine Zone einzustellen.

  • Funktioniert mit allen Hue Lampen
  • Philips Hue Bridge erforderlich

Angesagte Produkte

Mix & Match
Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Deckenleuchten

Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 42,1 cm
Bis zu 2900 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff

CHF 120.00

Outdoor 40 Watt Netzteil

Hue

Outdoor 40 Watt Netzteil

Verlängerungskabel
Leistung bis zu 40 W
Schwarz

CHF 55.00

Artikel fast ausverkauft

Mix & Match
Ensis Pendelleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Ensis Pendelleuchte schwarz

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 480.00

Exklusiv
Tap Dial Schalter Mini weiß

Zubehör

Tap Dial Schalter Mini weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

CHF 50.00

Mix & Match
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

CHF 22.00

Mix & Match
Flux Lightstrip für den Außenbereich 10 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip für den Außenbereich 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
3000 Lumen

CHF 250.00

Iris Tischleuchte kupfer Special Edition

Hue White & Color Ambiance

Iris Tischleuchte kupfer Special Edition

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 140.00

Flux Lightstrip 6 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip 6 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen

CHF 120.00

Mix & Match
3er-Pack Centura Einbauspot

Hue White & Color Ambiance

3er-Pack Centura Einbauspot

Inklusive GU10-Lampe
Durchmesser Deckenausschnitt: 70 mm
Einstellbarer Kopf
Engstrahlend

CHF 190.00

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung

Hue White & Color Ambiance

Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung

21m lange Lichterkette als Erweiterung (Netzteil nicht im Lieferumfang)
30 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
Helle Lampen mit 50 Lumen

CHF 260.00

Neu
Verlängerungskabel für Hue Flux LED-Streifen, 5 m

LIGHTSTRIPS

Verlängerungskabel für Hue Flux LED-Streifen, 5 m

Kabelverlängerung 5 Meter / 16 Fuß
Einfache Installation
Unauffälliges minimalistisches Design
Sichere Einrichtung der Niederspannung

CHF 15.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Lily Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 110.00

Mix & Match
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor

Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

CHF 45.00

Sale
Multipack: GU10 White & Color Ambiance 6er-Pack

Multipack: GU10 White & Color Ambiance 6er-Pack

±10 Jahre Lebensdauer
Sofortiges kabelloses Dimmen
Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
Weißes und farbiges Licht

CHF 320.00

CHF 224.00

MR16 - Smarter Spot Doppelpack - 400

Hue White & Color Ambiance

MR16 - Smarter Spot Doppelpack - 400

Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay