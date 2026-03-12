Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack
Aktueller Preis ist CHF 80.00
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- 2 Jahre Garantie
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Über Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack
Installiere das Philips Hue Wandschalter Modul hinter einem Lichtschalter oder Taster und nutze mit Deinem vorhandenen Lichtschalter oder Taster Dein smartes Philips Hue Lichtsystem. Deine Lampen sind immer eingeschaltet und erreichbar. Du hast sogar die Möglichkeit, mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe, einen Raum oder eine Zone einzustellen.
- Funktioniert mit allen Hue Lampen
- Philips Hue Bridge erforderlich
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514318021
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Synthetik
Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit für Betrieb
- 0 % <H<80 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- 0 bis 35 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Ja
- Klemme im Lieferumfang enthalten
- Ja
- ZigBee Light Link
- Nein
- Herzstück
- Ja
Garantie
- 2 Jahre
- Ja
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Wohnzimmer, Schlafzimmer
- Typ
- Sonstiges
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8719514318021
- Nettogewicht
- 0.05 kg
- Bruttogewicht
- 0.08 kg
- Höhe
- 17 cm
- Länge
- 5.8 cm
- Breite
- 9 cm
- Material-Nummer (12NC)
- 929003017102
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 43 mm
- Gesamte Länge
- 10 mm
- Gesamte Breite
- 38 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Batterietyp
- CR2450
- IP-Code
- IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse
- Klasse III
- Montageoptionen
- Wand, Decke
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
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