Starter-Kit, GU10
Bringe mit dem Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Verbinde die Lampen mit der enthaltenen Hue Bridge, um eine endlose Auswahl an Funktionen zu nutzen. Steuere Dein Licht über die App, über Deine Stimme oder die enthaltenen Smart Buttons.
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Weißes und farbiges Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Inklusive Smart Button
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x54