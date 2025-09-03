Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Starter-Set: 3 E27-Lampen + Smart Button + Hue Bridge Pro

Neu

Starter-Set: 3 E27-Lampen + Smart Button + Hue Bridge Pro

Mit der Hue Bridge Pro erhältst Du superstarke Smart-Beleuchtungsfunktionen. Mit einem neuen Chip, der komplexe Algorithmen und KI-gestützte Funktionen ausführen kann, ist es schneller und leistungsfähiger als je zuvor. Mit den mitgelieferten farbigen Glühlampen und der bequemen Steuerung über den mitgelieferten Smart Button kannst Du jedem Raum stimmungsvolle Farben verleihen.

Produkt-Highlights

  • Supports 150+ lights, 50+ accessories
  • Use lights as motion sensors with MotionAware™
  • Unlocks Hue Sync surround lighting and security integration
  • White Ambiance +16 Millionen Farben
  • Cutomizable, convenient control
Zigbee Security

Deine Privatsphäre ist unsere Priorität. Zigbee und Philips Hue verhindern unbefugten Zugriff auf Dein smartes Lichtsystem.

Steuere Dein gesamtes Zuhause von überall

Mit der Hue Bridge und der Hue Bridge Pro kannst Du über die Hue App von überall aus auf Dein Smart Home System zugreifen. Steuere Deine Lampen, erhalte Sicherheitsbenachrichtigungen – oder richte Dein System einfach so ein, dass es nach einem Zeitplan mit Automatisierungen läuft.

Hue MotionAware™

Mit dieser smarten neuen Funktion, die exklusiv mit der Hue Bridge Pro verfügbar ist, kann Dein Beleuchtungssystem intuitiv auf Deine Bewegungen im Haus reagieren. Mit mindestens drei Lichtpunkten im selben Raum kannst Du einen Bewegungsbereich schaffen, in dem Deine Anwesenheit erkannt wird und alle zugewiesenen Lichter eingeschaltet werden. Kein separater Bewegungssensor nötig!

Mehr Kapazität, schnellerer Prozessor

Im Vergleich zur Hue Bridge bietet die Hue Bridge Pro 3x mehr Kapazität, Platz für mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile, 500 Lichtszenen und 5x schnellere Reaktionszeiten mit dem neuen Hue Chip Pro.   

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    60 x 110

Design und Materialausführung

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Hue Bridge

Die Lampe

Der Schalter

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

