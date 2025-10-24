Bringe mit dem Philips Hue White and Color Ambiance Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Dieses Set enthält drei smarte Lampen und eine Hue Bridge, mit der Du die Lampen vollständig steuern, auf die Hue App zugreifen und von weiteren unbegrenzten Möglichkeiten profitieren kannst. Beim günstigen Setpreis unserer Starter-Sets sparst Du den Preis der Bridge.