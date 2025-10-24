Starter-Set: E27 - Lampe A60 Doppelpack + Dimmschalter + Smart Plug
Bringe mit dem Philips Hue White & Color Ambiance E27 Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Verbinde die Lampen mit der enthaltenen Hue Bridge, um eine endlose Auswahl an Funktionen zu nutzen. Steuere Dein Licht über die App, über Deine Stimme oder den enthaltenen Hue Smart Plug. Beim günstigen Setpreis unserer Starter-Sets sparst Du den Preis der Bridge.
Aktueller Preis ist CHF 225.00
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Bis zu 1055 Lumen*
- Weißes und farbiges Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Smart Plug enthalten
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x110