Turaco Outdoor-Sockelleuchte

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Turaco Outdoor-Sockelleuchte
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Über Turaco Outdoor-Sockelleuchte

Beleuchte Deine Wege, Terrassen und Gartenbeete mit einstellbarem weißem und farbigem Licht mit der kompakten Turaco Outdoor-Sockelleuchte. Füge ein indirektes Licht hinzu, das Dich durch Deine Outdoor-Bereiche leitet. Oder stelle die Sockelleuchte auf eine beliebige Farbe ein – als dekorative Highlights für Pflanzen und Bäume. Steuere Turaco mühelos mit der Hue App und smarten Assistenten mit einer Hue Bridge oder Bridge Pro. Zigbee Netzwerkkonnektivität über die Bridge bedeutet, dass kein unbefugter Zugang zu Deinem smarten Lichtsystem erfolgen kann. Die Matter-Kompatibilität ermöglicht eine einfachere und nahtlose Integration von Geräten anderer Marken.

  • Einstellbares weißes und farbiges Licht
  • Enthält A60-Lampe mit 1100 Lumen
  • App- und Sprachsteuerung
  • Zigbee- und Matter-kompatibel
  • Ideal für Wege und Terrassen

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