Xamento 3er-Pack Einbauspot chrom
Diese drei Hue Xamento Einbau-Downlights in Silber passen mit ihrem modernen Design, ihrem smartem Licht in Millionen Farben und der Schutzart IP44 in jedes Badezimmer. Bringe Spaß in Deinen Alltag oder dimme das Licht, um Dich zu entspannen.
Aktueller Preis ist CHF 275.00
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- 3 x GU10-Lampe
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Chrom
Material
Synthetik