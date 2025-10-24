Xamento Einbauspot chrom
Bringe Spaß in Deinen Alltag mit Hue Xamento. Das 5,5-Zoll große Einbau-Downlight in Silber bietet Millionen Farben für eine smarte Beleuchtung. Diese Leuchte im zeitgemäßen Design mit Schutzart IP44 passt in jedes Badezimmer.
Aktueller Preis ist CHF 100.00
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- 1 x GU10-Lampe
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Chrom
Material
Synthetik