White LED bulb with rounded shape, metallic screw base, matte finish, placed beside packaging labeled White Single bulb E27.

Einzelne Lampe, E27

Füge Deinem Lichtsystem eine Philips Hue White Lampe hinzu, und bereichere Dein Zuhause mit warmweißem Licht, das sich per Fernbedienung dimmen und steuern lässt. Du kannst Deine Lampen auch automatisieren, sodass es so wirkt, als wärst Du zu Hause, selbst wenn Du unterwegs bist. Auch Timer können eingestellt werden.

Produkt-Highlights

  • White
  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • 1 x E27-Lampe
  • Warmweißes Licht (2700K)
    62x110

