Stelle Timerfunktionen ganz nach Deinen Bedürfnissen ein

Über die Programmierungsfunktion in der Philips Hue App können Deine Philips Hue Lampen den Anschein erwecken, als seist Du zu Hause. Lege eine Einschaltzeit fest, damit das Licht eingeschaltet ist, wenn Du nach Hause kommst. Du kannst sogar die Beleuchtung in den einzelnen Räumen zu unterschiedlichen Zeiten steuern. Und natürlich kannst Du das Licht abends nach und nach ausschalten, sodass Du dich nie wieder fragen musst, ob Du das Licht angelassen hast.