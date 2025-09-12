*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Einzelne Lampe, GU10
Füge Deinem Lichtsystem eine Philips Hue White Lampe hinzu, und bereichere Dein Zuhause mit warmweißem Licht, das sich per Fernbedienung dimmen und steuern lässt. Du kannst Deine Lampen auch automatisieren, sodass es so wirkt, als wärst Du zu Hause, selbst wenn Du unterwegs bist. Auch Timer können eingestellt werden.
Aktueller Preis ist CHF 24.95
Produkt-Highlights
- White
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 1 x GU10-Lampe
- Warmweißes Licht (2700K)
Smarte Steuerung, zuhause und unterwegs
Mit den Philips Hue Apps für iOS und Android kannst Du Deine Lampen aus der Ferne steuern, wo immer Du gerade bist. Überprüfe, ob Du vor dem Weggehen das Licht angelassen hast, und schalte es ein, wenn Du erst später nach Hause kommst.
Stelle Timerfunktionen ganz nach Deinen Bedürfnissen ein
Über die Programmierungsfunktion in der Philips Hue App können Deine Philips Hue Lampen den Anschein erwecken, als seist Du zu Hause. Lege eine Einschaltzeit fest, damit das Licht eingeschaltet ist, wenn Du nach Hause kommst. Du kannst sogar die Beleuchtung in den einzelnen Räumen zu unterschiedlichen Zeiten steuern. Und natürlich kannst Du das Licht abends nach und nach ausschalten, sodass Du dich nie wieder fragen musst, ob Du das Licht angelassen hast.
Dimmen ohne Installation
Erleben Sie garantiert einfaches Dimmen mit Philips Hue. Nicht zu hell. Nicht zu dunkel. Einfach genau richtig. Kabel, Elektriker und Installation sind nicht nötig.
Nach Belieben steuerbar
Verbinde Deine Philips Hue Lampen mit der Bridge und entdecke endlose Möglichkeiten. Steuere Deine Beleuchtung über Dein Smartphone oder Tablet mit der Philips Hue App, oder füge Schalter zu Deinem System hinzu, um Deine Leuchten zu steuern. Programmiere Timer, Benachrichtigungen, Alarme und vieles mehr für ein umfassendes Philips Hue Erlebnis. Philips Hue funktioniert sogar mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Home, sodass Du Deine Beleuchtung per Sprachsteuerung anpassen kannst.
Erfordert eine Philips Hue Bridge
Verbinde Deine Philips Hue Lampen mit der Bridge, um Deine Beleuchtung über Dein Smartphone oder Tablet mit der Philips Hue App zu steuern.
Kabellos steuerbare LED Lampe
Diese LED-Lampe ist kabellos steuerbar, wenn sie mit der Philips Hue Bridge zur smarten Steuerung per Mobilgerät oder mit dem Philips Hue Dimmschalter verbunden wird.
Nur mit Philips Hue kompatiblen Geräten dimmbar
Dieses Produkt ist nur dimmbar, wenn es mit der Philips Hue Bridge oder mit einem Philips Hue kompatiblen Gerät verbunden wird.
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x57