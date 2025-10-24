Setze Hue jetzt auch draußen ein. Die Fuzo Wandleuchte kann mit Deiner vorhandenen Hue Bridge verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen, und die Erzeugung beliebiger Atmosphären. Die Hue Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.