Bringe mit diesem Starter-Set Dein smartes Lichtsystem zum Laufen. Es enthält drei smarte Lampen mit warmweißem Licht, eine Hue Bridge und einen Dimmschalter. Damit besitzt Du ein komplettes Set, um die Beleuchtung in Deinem Zuhause nach eigenen Wünschen zu steuern und alle Funktionen zu nutzen.