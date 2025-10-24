Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
Bringe mit diesem Starter-Set Dein smartes Lichtsystem zum Laufen. Es enthält drei smarte Lampen mit warmweißem Licht, eine Hue Bridge und einen Dimmschalter. Damit besitzt Du ein komplettes Set, um die Beleuchtung in Deinem Zuhause nach eigenen Wünschen zu steuern und alle Funktionen zu nutzen.
Sockel
Lichtfarbe
Form
Modell
Pack
Aktueller Preis ist CHF 100.00
Produkt-Highlights
- White
- Bis zu 1055 Lumen*
- Warmweißes Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
61x110