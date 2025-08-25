Es ist die modernste, intuitivste und erfreulichste Art, Dein Zuhause innen und außen zu beleuchten. Stelle Dein Setup zusammen durch eine Auswahl an smarten Lampen, Leuchten, Außenleuchten und Zubehör. Nutze noch mehr Features mit der Hue Bridge oder Bridge Pro Steuerungszentrale. Die Einrichtung und Steuerung Deiner Beleuchtung erfolgt selbsterklärend in der Hue App. Genieße Automatisierungen, erlebe die Synchronisation von Licht mit dem Fernseher, Musik oder beim Gaming, sichere dein Zuhause mit Smart-Home Security und nutze die Steuerung von unterwegs, sowie noch vieles mehr.