Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Essential A60 – E27 Smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 3er-Pack

Neu

Essential A60 – E27 Smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 3er-Pack

Tritt ein in die Welt der smarten Beleuchtung mit dieser Philips Hue Essential Lampe, mit einstellbarem Farb- oder Weißlicht, das Du ganz einfach von gemütlichem Warmweiß bis Kaltweiß einstellen kannst. Schaffe die perfekte Stimmung mit sanftem Dimmen, Millionen von Farben und einer Bibliothek von Lichtszenen, die von unseren Experten entworfen wurden – oder kreiere Deine eigene! Kompatibel mit allen Philips Hue Produkten.

Sockel

Lichtfarbe

Form

Modell

Pack

  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Up to 806 lumens
  • Warm-to-cool white (2200-6500K)
  • Dimmable to 2%​ brightness
  • Essential color
  • Control using app or voice
Alle technischen Daten ansehen
Finde Dein Produkthandbuch

Vergleiche Hue Essential und Hue LED Lampen

Hue Essential

Hue

Jetzt kaufen

Lumen Output

806 Lumen
Optionen mit 810, 1.100, 1.600 Lumen

Chromasync™ Präzisionsfarbe

Nein
Ja

Dimmbarkeit

Niedriges Dimmen auf 2 % Helligkeit
Ultra-niedriges Dimmen auf 0,2 % Helligkeit

Farbtemperaturbereich

Basis Weißtöne (2.200–6.500 K)
Vollspektrum-Tageslicht (1.000–20.000 K)

Wir empfehlen...

Sale
Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 2er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 2er-Pack

Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

CHF 40.00

Sale
Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 4er-Pack

Bis zu 345 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

CHF 60.00

Sale
Motion Sensor Outdoor schwarz

Hue

Motion Sensor Outdoor schwarz

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Witterungsbeständig
Automatisiert Deine Beleuchtung

CHF 60.00

Sale
Resonate Outdoor einstrahlige Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Resonate Outdoor einstrahlige Wandleuchte schwarz

ca. 10 Jahre Nutzungsdauer
Sofortiges Dimmen
Hue Bridge erforderlich

CHF 120.00

Sale
Secure Kamera schwarz, kabellos

Hue

Secure Kamera schwarz, kabellos

Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

CHF 180.00

Sale
Aurelle quadratisches Panel 60x60 schwarz + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Aurelle quadratisches Panel 60x60 schwarz + Dimmschalter

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 240.00

Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 54,2 cm weiß

Hue White & Color Ambiance

Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 54,2 cm weiß

Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀54,2 cm
Bis zu 3500 Lumen
Synthetisches Profil

CHF 200.00

Sale
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

Hue White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

Tento rundes WA LED-Deckenpanel 29,1 cm weiß

Hue White Ambiance

Tento rundes WA LED-Deckenpanel 29,1 cm weiß

Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀29,1 cm
Bis zu 2250 Lumen
Synthetisches Profil

CHF 90.00

Neu
Hue Secure Smart Chime

Hue

Hue Secure Smart Chime

Plug & Play
Auslösen von akustischen Alarmen
Funktioniert mit dem Hue Ökosystem

CHF 60.00

Sale
Smart Plug

Hue

Smart Plug

Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 45.00

Tento rundes WA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß

Hue White Ambiance

Tento rundes WA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß

Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀42,1 cm
Bis zu 3100 Lumen
Synthetisches Profil

CHF 120.00

Neu
Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 4er-Pack

Hue White & Color Ambiance

Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W – 4er-Pack

Bis zu 806 Lumen
Basis Weißlicht
Dimmen bis auf 2 %
Basis Farbe

CHF 60.00

Sale
Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Netzteil im Lieferumfang enthalten
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 60.00

Neu
Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket

Hue

Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket

2K-Video und Zwei-Wege-Audio
Schließe die Türklingel überall an
Sicht bei Tag und bei Nacht
Erfordert 12–24 Vac – mind. 10-VA-Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten)

CHF 200.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Alle Produkte anzeigen
Zwei Freunde auf dem Sofa im pinkfarbenen Licht einer Philips Hue Beleuchtung.

Fange jetzt mit smarter Beleuchtung an

Es ist die modernste, intuitivste und erfreulichste Art, Dein Zuhause innen und außen zu beleuchten. Stelle Dein Setup zusammen durch eine Auswahl an smarten Lampen, Leuchten, Außenleuchten und Zubehör. Nutze noch mehr Features mit der Hue Bridge oder Bridge Pro Steuerungszentrale. Die Einrichtung und Steuerung Deiner Beleuchtung erfolgt selbsterklärend in der Hue App. Genieße Automatisierungen, erlebe die Synchronisation von Licht mit dem Fernseher, Musik oder beim Gaming, sichere dein Zuhause mit Smart-Home Security und nutze die Steuerung von unterwegs, sowie noch vieles mehr.

Zwei smarte Hue Lampen im Vergleich – eine leuchtet pinkfarben, die andere in warmweißem Licht.

Schaffe das perfekte Ambiente

Mit 8 Millionen Farben und verschiedenen Tönen von warm- bis kaltweißem Licht kannst Du die perfekte Stimmung für alles schaffen, was Du drinnen und draußen machst. Wähle eine der farbigen, maßgeschneiderten Lichtszenen aus (oder gestalte Deine eigenen!), arbeite oder entspanne Dich beim optimalen Weißton, oder lass Deine Lichter in diesen besonderen Momenten funkeln wie die Sterne.

Zwei smarte Hue Lampen in einem Schlafzimmer im Vergleich – die eine gedimmt auf 2 % ihrer maximalen Helligkeit, die andere mit 100 % leuchtend.

Müheloses Dimmen erleben

Herkömmliche Lampen benötigen einen speziellen, fest in das Stromnetz installierten Dimmschalter. Bei smarten Lampen ist das Dimmen bereits integriert – die Hue App, smarte Schalter oder Deine Stimme kann Dein Licht sofort dimmen bis hin zu sehr niedrigen Lichtstärken.

Die neue Hue Bridge Pro und die Philips Hue Bridge – die smarte Lichtsteuerung für Dein Zuhause.

Entdecke alle Funktionen mit einer Bridge

Hue Bridge und Bridge Pro können eine ganze Reihe smarter Lichtfunktionen freischalten. Dazu gehören coole Lichteffekte, Surround-Beleuchtung zur Synchronisierung mit Deinem Home-Entertainment, die Integration von Hue Secure mit Licht und Kameras, Sprachsteuerung mit smarten Assistenten sowie viele kluge Automatisierungen. Die Bridge Pro ist unser fortschrittlichster Smart Light Hub, der mehr Funktionen freischaltet, mehr Lichter unterstützt und schneller ist.

Hue Support

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

Support besuchen

Technische Daten

Lampeneigenschaften

  • dimmbar

    Ja

Lampenabmessungen

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay