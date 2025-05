Passendes Pendelleuchtenkabel

Mit diesen Pendelleuchtenkordeln schaffst Du überall in Deinem Zuhause einen minimalistischen Stil. Diese Kordeln wurden speziell für Hue Lightguide Lampen entwickelt (separat erhältlich). Die Kordel gibt es in Schwarz oder Weiß. Ihre Metallhalterung verbirgt den Lampensockel perfekt. Daher passt sie hervorragend zu Deiner Einrichtung. Erzeuge mit einer einzelnen, von der Decke hängenden Kordel einen subtilen Look oder setze Akzente, indem Du mehrere Kordeln zusammen bündelst.