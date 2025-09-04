Heller und weißer als je zuvor

Bring jede Ecke mit hellem, ultrahellem und realistisch weißem Licht zum Leuchten. Diese Lightstrips liefern mit ihren speziellen weißen und warmweißen LEDs die reinsten, klarsten Weißtöne. Mit dem ultrahellen Licht von bis zu 6000 Lumen genießt Du kraftvolle Lichtakzente an den Wänden oder funktionales Licht, das Dir hilft, Dich zu konzentrieren oder alltägliche Aufgaben zu erledigen. Hol Dir mit Vollspektrum-Tageslicht das Gefühl von natürlichem Tageslicht in Innenräumen. Genieße die größte Bandbreite an Weißtönen, von den wärmsten Bernsteinfarben eines sommerlichen Sonnenuntergangs bis zu den kältesten Weißtönen eines blauen Winterhimmels.