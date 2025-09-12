Exklusiv
Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Light Tube groß)
Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine große Hue Gradient Light Tube, zwei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.
Aktueller Preis ist CHF 595.00
Produkt-Highlights
- 1 light tube large, 1840 lm @2700k
- Takes up 29.5 wattage from power supply unit
- 200.4 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen