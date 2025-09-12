Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Light Tube groß)

Perifo gerade Wandleuchte, Basis-Set (1 Light Tube groß)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine große Hue Gradient Light Tube, zwei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.

Produkt-Highlights

  • 1 light tube large, 1840 lm @2700k
  • Takes up 29.5 wattage from power supply unit
  • 200.4 cm
  • Entworfen für Wände
  • Enthält alles, was Sie brauchen
