Set: Gradient Signe Tischleuchte schwarz + Bridge
Der Preis des Pakets beträgt CHF 244.00, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt CHF 305.00
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Über Set: Gradient Signe Tischleuchte schwarz + Bridge
Schaffe im Handumdrehen eine schöne Atmosphäre. Die Signe Tischleuchte mit Gradient Technologie taucht die Wand in eine Mischung verschiedener Lichtfarben, und die Hue Bridge erschließt die gesamte Palette intelligenter Beleuchtungsfunktionen.
- Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
- Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
- Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871212
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Gradient Signe Tischleuchte schwarz
- 1
- Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
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