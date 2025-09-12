*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Sale
Set: Lightstrip Basis V4 2m + Lightstrip Erweiterung 1m
Bringe den Lightstrip an deinen Treppen, Schränken, Regalen oder Möbeln an und lasse dein Haus in farbigem Licht schimmern. Mit einem 2-Meter-Lightstrip und einer 1-Meter-Verlängerung sind die Möglichkeiten endlos!
Aktueller Preis ist CHF 72.00, ursprünglicher Preis ist CHF 80.00
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Inklusive Verlängerung
- Steuere per App, Sprache oder Zubehör
