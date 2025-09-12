Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Lightstrip Basis V4 2m + Lightstrip Erweiterung 1m

Sale

Set: Lightstrip Basis V4 2m + Lightstrip Erweiterung 1m

Bringe den Lightstrip an deinen Treppen, Schränken, Regalen oder Möbeln an und lasse dein Haus in farbigem Licht schimmern. Mit einem 2-Meter-Lightstrip und einer 1-Meter-Verlängerung sind die Möglichkeiten endlos!

  • Kostenloser Versand ab 50 CHF
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Inklusive Verlängerung
  • Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

image by tommysvanevik containing Couch, Furniture, Property, Comfort, Lighting

Inspiration für Beleuchtung

Schaue Dir an, wie andere Menschen smarte Philips Hue Beleuchtung verwenden, um die richtige Stimmung zu erzeugen – und teile Dein eigenes Setup auf Instagram mit dem Hashtag #philipshue

image by tommysvanevik containing Couch, Furniture, Property, Comfort, Lighting

@tommysvanevik

image by insp.g4dget containing Furniture, Building, Property, Comfort, Textile

@insp.g4dget

image by dutchguy84 containing Table, Furniture, White, Building, Wood

@dutchguy84

image by myhomeofzodiac containing Table, Furniture, Window blind, Window, Houseplant

@myhomeofzodiac

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

