Lassen sich Lightstrips zuschneiden?

1. Einen Lightstrip direkt biegen

Die einfachste Technik ist, den Lightstrip direkt zu biegen. Es ist jedoch wichtig, das nur an den vorgesehenen Schnittlinien zu tun, damit der Lightstrip nicht beschädigt wird. Dabei helfen Dir die deutlichen Schnittlinien der Philips Hue Lightstrips.

2. Mit einem Verbindungsstück kannst Du Deinen Lightstrip um 90 Grad biegen

Wenn Du Deinen Lightstrip um eine rechtwinklige Ecke herumführen möchtest, beispielsweise an der Ecke einer Arbeitsfläche oder einem Treppenlauf, ist die Verwendung eines Eckverbinders empfehlenswert. Die Steckverbinder für Ecken haben eine L-Form. Dadurch kannst Du zwei Lighstrips bequem miteinander verbinden. Das sorgt für ein besseres Endergebnis als der Versuch, Lightstrips direkt um rechtwinklige Ecken zu biegen.