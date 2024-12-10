Anleitung für Hue Secure Türklingelkamera & Smarter Gong

Hue Secure Türklingelkamera & Smarter Gong

Einführung

Die Hue Secure Türklingelkamera fügt sich nahtlos in Dein Philips Hue System ein – für mehr Sicherheit und Komfort direkt an Deiner Haustür. In diesem Artikel findest Du alles, was Du über Einrichtung, Installation und Nutzung Deiner Hue Secure Türklingelkamera und des Hue Smarten Gongs wissen musst.

Einrichtung und Installation

Einrichtung der Hue Secure Türklingelkamera

So richtest Du die Hue Secure Türklingelkamera ein: Scanne den QR-Code auf der Eigentumskarte Deiner Türklingelkamera mit der Philips Hue App. Folge den Anweisungen in der Hue App, um die Türklingelkamera zu verbinden. Wenn Du bereits eine Hue Bridge besitzt, kannst Du sie anschließen. Wenn nicht, funktioniert die Türklingelkamera trotzdem, allerdings mit eingeschränkter Funktionalität. Wenn Du Beleuchtung von Hue verwendest, profitierst Du von erweiterten Funktionen, etwa dem automatischen Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung. Vergewissere Dich bei der Einrichtung, dass Bluetooth auf Deinem mobilen Gerät aktiviert ist.

Installationsanforderungen

Für die kabelgebundene Türklingelkamera benötigst Du eine vorhandene Türklingelverkabelung (Niederspannung 12–24 V AC), eine WLAN-Verbindung (2,4 GHz) und optional eine Philips Hue Bridge für den vollen Funktionsumfang und Automatisierungen. Für die Installation brauchst Du einen Bleistift, einen Schraubenzieher, eine Bohrmaschine, einen 6-mm-Steinbohrer, einen Gummihammer oder einen Hammer.

Montage der Türklingelkamera

Bringe die Türklingelkamera in der Nähe Deines Eingangs in einer Höhe von etwa 1,4 Metern an. Damit gewährleistest Du eine optimale Bewegungserkennung. Die Kamera ist wetterfest (IP 54) und eignet sich daher für Außenanwendungen. Wenn Du statt Deines verkabelten Transformators ein Steckernetzteil verwenden möchtest, dann achte darauf, dass der Netzadapter im Innenbereich platziert ist. Für eine bessere Sicht kann die Türklingelkamera auch mit der Winkelhalterung montiert werden.

Verlängern von kurzen Kabeln

Wenn Deine Kabel aus der Wand zu kurz sind, kannst Du problemlos Verlängerungskabel mit einer Verbindungs- und Schraubklemme anbringen. Eine Anleitung findest Du im Handbuch. Achte darauf, dass Deine vorhandenen Kabel nicht in die Wand rutschen. Biege sie so, dass sie nicht wegrutschen können, und/oder klebe sie nach dem Entfernen der alten Türklingel mit einem Klebeband zusammen.

Verwendung von Wandankern und Abstandshaltern

Gewährleiste eine sichere und stabile Installation, indem Du die mitgelieferten Dübel für Materialien wie Ziegel und Beton verwendest. Prüfe vor dem Bohren, ob Kabel in der Wand verlaufen. Wende Dich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.

Verwende die mitgelieferten Abstandshalter, wenn Du aufgrund einer unebenen Oberfläche die Türklingelkamera nicht bündig an der Wand anbringen kannst oder zusätzlichen Platz für Kabel und Verbindungsmuttern benötigst. Sie lassen sich einfach mit dem Klebeband an der Halterung befestigen und schaffen so Abstand zwischen Wand und Halterung.

Kompatible Transformatoren

Die Hue Türklingelkamera ist nur mit bestehenden Türklingelsystemen kompatibel, die eine Niederspannung von 12–24 VAC bereitstellen. Geeignete Transformatoren sind unter anderem: Europa – ABB Ltd. TM15/24 (Transformator) und Zopule MYT240050 (Steckernetzteil); Vereinigte Staaten – RING T57-0052 (Transformator) und jiooyy AC-AC 24V 500 mA (Steckernetzteil).

Stromversorgungsoptionen

Die Hue Secure Türklingelkamera kann auch über ein Steckernetzteil mit Strom versorgt werden. Geeignete Adapter sind der europäische Zopule MYT240050 (Plug-in-Adapter) und der amerikanische jiooyy AC-AC 24 V 500 mA (Plug-in).

Kompatibilität und Integration

Integration mit Hue Lampen oder Leuchten

Die Hue Secure Türklingelkamera lässt sich problemlos mit Deiner vorhandenen Philips Hue Beleuchtung verwenden. Du kannst Deine Beleuchtung so konfigurieren, dass sie blinken oder sich automatisch einschalten, wenn jemand an der Tür klingelt oder eine Bewegung erkannt wird.

Smart Home Integration

Die Hue Türklingelkamera funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant und SmartThings für die Live-Ansicht. Apple Home (und Home Secure Video) wird nicht unterstützt.

Mehrere Geräte miteinander verbinden

Du kannst mehrere Hue Smarte Gongs mit einer Türklingelkamera verbinden, wenn Du eine Hue Bridge eingerichtet hast. Ohne eine Hue Bridge kannst Du nur eine verkabelte Türklingel mit einem Smarten Gong verbinden. Ebenso kannst Du mehrere Hue Türklingelkameras mit einem Smarten Gong verbinden, wenn Du eine Hue Bridge eingerichtet hast.

Benachrichtigungen und Warnungen

Empfang von Benachrichtigungen

Wenn jemand die Türklingel betätigt, erhältst Du über die Hue App entweder einen Türklingel-Anruf oder eine Push-Benachrichtigung auf Deinem Smartphone. Wenn du einen Hue Smarten Gong verbunden hast kannst Du akustische Benachrichtigungen erhalten. Außerdem kannst Du Hue Lampen verwenden, um Klingel-Lichtsignale zu erstellen.

Klingel-Lichtsignale

Klingel-Lichtsignale sind eine besondere Funktion von Hue: Wenn jemand Deine Türklingel betätigt, blinken ein oder mehrere Lichter in Deinem Zuhause. Das ist nützlich, wenn Du nicht durch den Klang Deines Smart Chimes gestört werden möchtest, z. B. wenn Du bei der Arbeit bist oder wenn Familienmitglieder schlafen.

Abonnements

Kostenlose Hue Secure Probeabonnements

Jede neue Hue Secure Kamera oder Hue Türklingelkamera wird mit einer kostenlosen, 30-tägigen Testversion des Basic-Abos geliefert. Die Testphase beginnt, sobald die Türklingel eingerichtet ist. So kannst Du alle erweiterten Funktionen ausprobieren, die mit dem Hue Secure Abo verbunden sind.

Hue Secure Abos kaufen

Nach Ablauf der kostenlosen Testversion kannst Du ein Hue Secure Abonnement erwerben, um die erweiterten Funktionen weiterhin zu nutzen. Verfügbare Abos sind:

Basic Abo : Dieses Abonnement kostet 39€ pro Kamera und Jahr. Es umfasst 30 Tage Videoverlauf sowie erweiterte Funktionen wie Fokusbereiche für Bewegungen, Videoaufzeichnungen und intelligentere Benachrichtigungen.

: Dieses Abonnement kostet 39€ pro Kamera und Jahr. Es umfasst 30 Tage Videoverlauf sowie erweiterte Funktionen wie Fokusbereiche für Bewegungen, Videoaufzeichnungen und intelligentere Benachrichtigungen. Plus Abo: Dieses Abo kostet 99,99 € pro Jahr und deckt bis zu 10 Kameras ab. Es umfasst 60 Tage Videoverlauf sowie erweiterte Funktionen wie Fokusbereiche für Bewegungen, Videoaufzeichnungen und intelligentere Benachrichtigungen.

Technische Daten

Spannungskompatibilität

Die Hue Türklingelkamera ist nur mit bestehenden Türklingelsystemen kompatibel, die eine Niederspannung von 12–24 VAC bereitstellen. Der Anschluss an die Netzspannung (220-240 V in Europa, 120 V in den USA) ist nicht möglich und beschädigt das Produkt.

Kameraauflösung und Sichtfeld

Die Kamera hat eine Auflösung von 2K QHD im Verhältnis 1:1 (1984x1984 Pixel) und ein Sichtfeld von mehr als 180 Grad. Das hilft dabei, Pakete zu erkennen, die in der Nähe der Tür platziert sind, und bietet einen guten Überblick darüber, wer sich vor Deiner Tür befindet.

Nachtsicht-Optionen

Die Hue Secure Türklingelkamera bietet sowohl Infrarot-Nachtsicht als auch Farbnachtsicht bei schwachem Licht. Um die Nachtsicht in Farbe zu aktivieren, deaktiviere den Nachtmodus (Infrarotsicht).

Starlight Vision

Starlight Vision ist eine Spezifikation für Bildsensoren, die so optimiert sind, dass sie auch an den dunkelsten Tagen und/oder Orten Licht einfangen und so für klare Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen.

EU-Ökodesign-Konformität

Die Hue Türklingelkamera ist so konzipiert, dass sie rund um die Uhr – tagsüber und nachts – Bewegungen erkennt. Diese Funktion lässt sich aktivieren oder deaktivieren und entspricht den EU-Richtlinien für umweltgerechtes Design.

WLAN-Reichweite

Du solltest die Hue Türklingelkamera innerhalb einer Reichweite von 10 Metern zu Deinem WLAN-Router im Haus anbringen.

Fehlersuche und Wartung

Zurücksetzen der Türklingel

Auf der Rückseite der Hue Türklingelkamera befindet sich eine Reset-Taste. Drehe vorsichtig die Sicherungsschraube heraus, kippe die Türklingel, um an die Reset-Taste zu gelangen, und drücke sie behutsam, bis die Türklingel das Zurücksetzen bestätigt.

Reinigung der Türklingelkamera und des Smarten Gongs

Reinige die Türklingelkamera und den Smarten Gong mit einem sehr weichen, feuchten Tuch. Vermeide es, zu viel Kraft anzuwenden, um Kratzer zu vermeiden.

Bedeutungen der LED Anzeige

Lila : Das Produkt ist mit dem Stromnetz verbunden und startet/bootet.

: Das Produkt ist mit dem Stromnetz verbunden und startet/bootet. Blau : Die Reset-Taste ist gedrückt.

: Die Reset-Taste ist gedrückt. Rot : Der Reset-Knopf wird länger als 10 Sekunden gedrückt, was einen Werksreset anzeigt.

: Der Reset-Knopf wird länger als 10 Sekunden gedrückt, was einen Werksreset anzeigt. Rot blinkend : Die Hue Wired Doorbell benötigt Aufmerksamkeit: Überprüfe die Angaben Deines Transformators zur Spannung.

: Die Hue Wired Doorbell benötigt Aufmerksamkeit: Überprüfe die Angaben Deines Transformators zur Spannung. Rot pulsierend : Die Hue Wired Doorbell zeichnet gerade auf.

: Die Hue Wired Doorbell zeichnet gerade auf. Grün pulsierend: Die Hue Wired Doorbell wird aktualisiert.

Abklemmen bzw. Trennen der vorhandenen Türklingel (EU und NAM)

Für EU: Trenne Deine vorhandene Türklingel gemäß den Anweisungen des Herstellers. Schließe die Drähte mithilfe der mitgelieferten Kabelklemme an, um einen durchgehenden Stromkreis herzustellen. Für Nordamerika: Verwende das mitgelieferte Bypass-Kabel, um die bestehende Türklingel abzuklemmen und den Strom zur Hue Türklingelkamera umzuleiten. Die Gegebenheiten können jedoch variieren – im Zweifelsfall solltest Du einen qualifizierten Elektriker hinzuziehen.

Kompatibilität mit Transformatoren

Um die vorhandene Spannung des Klingelsystems zu ermitteln, prüfe die Angaben auf dem Transformator und frage im Zweifelsfall einen qualifizierten Elektriker.

Speicherung von Videoclips

Die Hue Secure Videoaufzeichnungen werden sicher in unserer Cloud-Umgebung gespeichert und sind durchgehend verschlüsselt. Ein unbefugter Zugriff ist ausgeschlossen.

Montageoberflächen

Die Hue Türklingelkamera kann auf den meisten Oberflächen montiert werden. Montiere sie besser nicht auf Metallflächen, da es zu Störungen kommen und die WLAN-Verbindung beeinträchtigt werden kann. Verwende die mitgelieferten Maueranker für Ziegel- und Betonflächen.

Eigenschaften des Smarten Gongs

Der Hue Smarte Gong kann über die App oder die Gerätetaste stummgeschaltet werden. Er ist für den Anschluss an eine Steckdose vorgesehen, sollte jedoch nicht an ein Verlängerungskabel gesteckt werden. Das Produkt ist wartungsfrei, die Frontabdeckung ist nicht abnehmbar. Die Sirenenfunktion erreicht eine Lautstärke von 87 dB, um Nachbarn zu alarmieren und/oder Eindringlinge abzuschrecken.

LED-Farben am Smarten Gong

MotionAwareTM Technologie

MotionAware ist eine einzigartige Technologie, die das Licht einschaltet, wenn eine Bewegung in einem Raum erkannt wird, ohne dass ein Bewegungssensor benötigt wird. Dies funktioniert mit einer Einrichtung aus mindestens drei Lampen und/oder einem Smarten Gong.

Zusätzliche Informationen für die Licht-Klingel-Funktion

Mit der Licht-Klingel-Funktion kannst Du die Farbe und die Dauer des Lichtblinkens beim Drücken der Türklingel individuell einstellen. Wir stellen einige empfohlene voreingestellte Farben bereit, Du kannst jedoch jederzeit eine Farbe Deiner Wahl einstellen. Für diese Funktion benötigst Du farbfähige Lampen, die als „empfohlen“ gekennzeichnet sind.

Für eine bessere Sichtbarkeit empfehlen wir dir, farbfähige Lampen/Leuchten zu wählen. Überlege Dir, ob Du nicht ein paar Lampen über mehrere Zimmer verteilst, um die Lichtverhältnisse nicht zu sehr zu stören und gleichzeitig sicherzustellen, dass Du die Benachrichtigung bemerkst, egal wo Du in Deinem Haus bist.

Du kannst außerdem auswählen, wie oft die Lampen/Leuchten blinken sollen, bevor sie in ihren vorherigen Zustand zurückkehren. So passt Du die Benachrichtigung ganz an Deine Bedürfnisse an.

Konfigurieren vom Smarten Gong und der Licht-Klingel-Funktion

Du kannst verschiedene Lautstärken für Deinen Smarten Gong über den App Bearbeitungsbildschirm Deiner Hue Türklingelkamera konfigurieren. So kannst Du bis zu 10 verschiedene Zeitfenster mit jeweils unterschiedlichen Klingeltönen und Lautstärken für Deine Smarten Gongs einstellen.

Ebenso kannst Du über die App unterschiedliche Lichtfarben für die Licht-Klingel-Funktion mit Deinen Lampen/Leuchten konfigurieren. Es können bis zu 10 verschiedene Zeitfenster eingestellt werden, jedes mit einer anderen Farbe für Deine Lampen/Leuchten.

Es muss nicht immer ein Ton ertönen oder ein Licht leuchten, wenn die Hue Türklingelkamera gedrückt wird. Das Verhalten Deiner Smarten Gongs und Lampen kann über den ganzen Tag konfiguriert werden, einschließlich der Stummschaltung oder Deaktivierung. Du kannst wählen, ob Du Ton ohne Licht haben willst oder umgekehrt.

Einige Lampen/Leuchten sind bei der Licht-Klingel-Funktion als „empfohlen” aufgeführt, weil sie farbfähig sind und während des Tages einen besseren Kontrast ermöglichen. Nicht empfohlene Lampen/Leuchten werden standardmäßig immer weiß blinken.

Lampen, die an der Licht-Klingel-Funktion beteiligt sind, blinken immer in einem festen Muster zwischen AUS und voller Helligkeit.

Wenn Du weitere Fragen hast oder zusätzliche Unterstützung brauchst, wende Dich bitte an unseren Kundenservice.