MotionAwareTM: Verwandle Deine Hue Leuchten in Bewegungssensoren

Was ist Hue MotionAwareTM?

MotionAwareTM ist eine innovative Funktion, die es ausschließlich für die Hue Bridge Pro gibt. Sie verwandelt Deine Philips Hue Lampen in Bewegungsmelder. Drei bis vier Lampen in einem Zimmer werden dabei zu einem Bewegungsbereich zusammengefasst. Mit dieser Funktion kannst Du jede beliebige Beleuchtung steuern, wenn eine Bewegung erkannt wird, oder sie als Teil eines Sicherheitssystems verwenden, indem Du bei Bewegungserkennung Benachrichtigungen sendest, Lichtalarme auslöst usw.

Wie funktioniert Hue MotionAwareTM?

Philips Hue Lampen kommunizieren über zigbee miteinander. MotionAwareTM misst Schwankungen in den drahtlosen zigbee-Signalen, die auftreten, wenn etwas (wie eine Person) durch sie hindurchgeht. Mithilfe dieser Technologie können Philips Hue Lampen Bewegung erkennen, ohne dass zusätzliche Sensoren, Kameras oder eine physische Installation nötig sind.

Einrichtung von Hue MotionAwareTM

Für einen Bewegungsbereich brauchst Du mindestens drei kompatible Lampen. Hier sind die Schritte:

Wähle den Raum oder die Zone: Wähle den Raum oder die Zone aus, wo Du einen Bewegungsbereich erstellen möchtest. Zimmer, in denen es nicht genügend kompatible Lampen gibt, werden in der App deaktiviert Lampenauswahl: Wähle aus den erreichbaren und kompatiblen Lampen die gewünschten aus. Die ausgewählten Lampen beginnen zu blinken. So kannst Du sehen, ob Du die richtigen ausgewählt hast. Achte darauf, dass Du die in der App (sowie unten) angegebenen Kriterien befolgst, um die beste Leistung zu erzielen. Kalibriere den Bereich: Verlasse den Bereich und sorge dafür, dass während des Scans und der Kalibrierung niemand anwesend ist, auch keine Haustiere. Lege die Reaktion fest: Entscheide, was passiert, wenn eine Bewegung erkannt wird. Du kannst Lampen steuern, Benachrichtigungen senden oder beides.

Wichtige Überlegungen zur Einrichtung



Dasselbe zu Hause, dieselbe Hue Bridge : Alle Lampen müssen mit derselben Hue Bridge verbunden sein.

: Alle Lampen müssen mit derselben Hue Bridge verbunden sein. Anzahl der Lampen : Verwende drei oder vier Lampen für einen Bewegungsbereich.

: Verwende drei oder vier Lampen für einen Bewegungsbereich. Standort : Wähle die Lampen aus, die die Bereiche mit den meisten Aktivitäten abdecken, wie z. B. Wege und Türöffnungen.

: Wähle die Lampen aus, die die Bereiche mit den meisten Aktivitäten abdecken, wie z. B. Wege und Türöffnungen. Abstand: Eine optimale Leistung wird bei einem Abstand von ein bis sieben Metern zwischen den Lampen erzielt.

Eine optimale Leistung wird bei einem Abstand von ein bis sieben Metern zwischen den Lampen erzielt. Höhe und Form : Lampen in verschiedenen Höhen schaffen einen 3D-Raum (nicht alle in geraden Linien), der den Bereich vom Boden bis zur Decke abdeckt.

: Lampen in verschiedenen Höhen schaffen einen 3D-Raum (nicht alle in geraden Linien), der den Bereich vom Boden bis zur Decke abdeckt. Keine Mauern : Wände zwischen den Lampen können die Leistung beeinträchtigen.

: Wände zwischen den Lampen können die Leistung beeinträchtigen. Nur für den Innenbereich : zigbee-Signale müssen an der Umgebung abprallen, was den Einsatz im Freien weniger effektiv macht.

: zigbee-Signale müssen an der Umgebung abprallen, was den Einsatz im Freien weniger effektiv macht. Eingeschaltet: Achte darauf, dass Deine Lampen mit Strom versorgt werden

Anpassen von MotionAwareTM

Du kannst das Verhalten von MotionAwareTM wie bei physischen Hue Bewegungssensoren und Kameras vollständig an Deine Wünsche anpassen. Erstelle bis zu 10 Zeitfenster pro Tag, um festzulegen, was die Lampen tun sollen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Wenn Du MotionAwareTM vorübergehend daran hindern möchtest, Lampen auszulösen, kannst Du es über das Einstellungsmenü des Bewegungsbereichs vorübergehend deaktivieren.

Nur Lichtsteuerung

Wähle bis zu 3 Zimmer oder 1 Zone aus und bestimme anschließend, wie Deine Lampen reagieren sollen, wenn im Bewegungsbereich eine Bewegung erkannt wird. Es müssen nicht dieselben Lampen oder Zimmer sein, die Du zuvor für die Bewegungserkennung ausgewählt hast. Du kannst dies Einstellung auch später in der Hue App vornehmen. Gehe dazu auf Einstellungen > Geräte > Bewegungsbereiche

Nur Benachrichtigungen senden

Stelle MotionAwareTM so ein, dass Du bei erkannter Bewegung keine Lichtreaktion, sondern eine Benachrichtigung sowie eine Übersicht über alle erfassten Ereignisse erhältst. Diese Einrichtung ist ideal für Sicherheitszwecke. Zur Nutzung dieser Funktion benötigst Du ein Hue Secure Abonnement, wenn Du bereits eine Kamera besitzt. Alternativ kannst Du das Motion Aware Abonnement für 0,99 € pro Monat oder 9,99 € pro Jahr erwerben. Beide Optionen beinhalten einen 30-tägigen kostenlosen Testzeitraum.

Lampen steuern und Benachrichtigungen senden

Ein umfassendes Sicherheitssystem erhältst Du durch die Kombination aus Lichtsteuerung und dem Versenden von Benachrichtigungen.

Gruppierung mit anderen Sensoren

Erstelle in der Hue App eine Gerätegruppe, wenn Du MotionAwareTM gemeinsam mit Hue Kameras und Hue Motion Sensoren nutzen möchtest. So können alle Deine Geräte nahtlos zusammenarbeiten und ihre Reichweite erhöhen.

Fehlerbehebung

Prüfe die Stromversorgung : Alle Lampen müssen mit Strom versorgt werden.

: Alle Lampen müssen mit Strom versorgt werden. Aktualisiere die Software : Prüfe, ob Deine App, die Hue Bridge und die Lampen die neuesten Softwareversionen verwenden.

: Prüfe, ob Deine App, die Hue Bridge und die Lampen die neuesten Softwareversionen verwenden. Überprüfe die Platzierung : Zwischen den Lampen sollten keine Wände sein und sie sollten nicht alle in einer geraden Linie stehen.

: Zwischen den Lampen sollten keine Wände sein und sie sollten nicht alle in einer geraden Linie stehen. Empfindlichkeit anpassen : Ändere bei Bedarf die Empfindlichkeit des Bewegungsbereichs. Erhöhe die Empfindlichkeit, wenn es zu lange dauert, bis Du nach dem Betreten eines Raums erkannt wirst, oder verringere sie, wenn Du zu früh oder aus benachbarten Räumen erkannt wirst.

: Ändere bei Bedarf die Empfindlichkeit des Bewegungsbereichs. Erhöhe die Empfindlichkeit, wenn es zu lange dauert, bis Du nach dem Betreten eines Raums erkannt wirst, oder verringere sie, wenn Du zu früh oder aus benachbarten Räumen erkannt wirst. Geräte gruppieren : Wenn Du Bewegungsmelder oder Kameras in demselben Raum hast, solltest Du eine Gerätegruppe erstellen, damit sie alle zusammenarbeiten.

: Wenn Du Bewegungsmelder oder Kameras in demselben Raum hast, solltest Du eine Gerätegruppe erstellen, damit sie alle zusammenarbeiten. Erkennung benachbarter Räume oder Stockwerke : Wenn Dein Bewegungsbereich Personen in angrenzenden Zimmern oder Stockwerken erkennt, könntest Du Lampen auswählen, die weiter von den Wänden oder Decken entfernt sind, ein viertes Licht hinzufügen (wenn Du nur drei hast) oder die Bewegungsempfindlichkeit des Bereichs herabsetzen.

: Wenn Dein Bewegungsbereich Personen in angrenzenden Zimmern oder Stockwerken erkennt, könntest Du Lampen auswählen, die weiter von den Wänden oder Decken entfernt sind, ein viertes Licht hinzufügen (wenn Du nur drei hast) oder die Bewegungsempfindlichkeit des Bereichs herabsetzen. Erkennung von Haustieren : Wenn Du nicht möchtest, dass Dein Bewegungssensor Deine Haustiere erkennt, solltest Du die Empfindlichkeit herabsetzen oder Lampen in Bereichen wählen, die Dein Haustier wahrscheinlich nicht betritt.

: Wenn Du nicht möchtest, dass Dein Bewegungssensor Deine Haustiere erkennt, solltest Du die Empfindlichkeit herabsetzen oder Lampen in Bereichen wählen, die Dein Haustier wahrscheinlich nicht betritt. Frühzeitige Erkennung : Wenn Dich Dein Bewegungsbereich vor dem Betreten des Raums zu früh erkennt, solltest Du eher Lampen auswählen, die weiter innen im Raum sind, oder die Bewegungsempfindlichkeit verringern.

: Wenn Dich Dein Bewegungsbereich vor dem Betreten des Raums zu früh erkennt, solltest Du eher Lampen auswählen, die weiter innen im Raum sind, oder die Bewegungsempfindlichkeit verringern. Späte Erkennung : Wenn Dich Dein Bewegungsbereich nach Betreten des Raums zu spät erkennt, solltest Du eher Lampen in der Nähe des Eingangs auswählen oder die Bewegungsempfindlichkeit erhöhen.

: Wenn Dich Dein Bewegungsbereich nach Betreten des Raums zu spät erkennt, solltest Du eher Lampen in der Nähe des Eingangs auswählen oder die Bewegungsempfindlichkeit erhöhen. Unbehebbare Probleme: Wenn Dein Bewegungsbereich angibt, dass er nicht funktioniert oder nicht wiederherstellbar ist, bedeutet das, dass es ein Problem mit den Lampen in diesem Bereich gibt. Bitte stelle sicher, dass sie eingeschaltet sind und speichere Deinen Bewegungsbereich erneut.

Häufige Fragen

Wie unterscheidet sich MotionAware von anderen Technologien zur Bewegungserkennung?

Kameras : Im Gegensatz zu Kameras zeichnet MotionAware TM keine Videos auf. Es ist am besten geeignet für Bereiche, in denen sich eine Kamera nur schwer anbringen lässt oder bei denen genaue Informationen darüber, was gerade passiert, nicht notwendig sind.

: Im Gegensatz zu Kameras zeichnet MotionAware keine Videos auf. Es ist am besten geeignet für Bereiche, in denen sich eine Kamera nur schwer anbringen lässt oder bei denen genaue Informationen darüber, was gerade passiert, nicht notwendig sind. PIR-Sensoren : MotionAware TM verwendet zigbee-Signale, während PIR-Sensoren Infrarotsignale erkennen. MotionAware TM eignet sich hervorragend für wenig frequentierte Bereiche oder Räume mit vielen Lampen.

: MotionAware verwendet zigbee-Signale, während PIR-Sensoren Infrarotsignale erkennen. MotionAware eignet sich hervorragend für wenig frequentierte Bereiche oder Räume mit vielen Lampen. SpaceSense: Obwohl es dem SpaceSense von WiZ ähnelt, verwendet MotionAwareTM zigbee statt WLAN.

Kann MotionAwareTM Bewegungen hinter Objekten erkennen?

Ja, drahtlose Signale können durch Gegenstände hindurchgehen, sodass MotionAwareTM Bewegungen hinter Möbeln leichter erkennen kann.

Kann MotionAwareTM mit anderen Sensoren verwendet werden?

Ja, Du kannst in der Hue App eine Gerätegruppe erstellen, wenn Du MotionAware gemeinsam mit Hue Kameras und Hue Motion Sensoren nutzen möchtest.

Was ist, wenn ich nicht möchte, dass das Licht zu bestimmten Zeiten ausgelöst wird?

Du kannst in den Einstellungen des Bewegungsbereichs Zeitfenster festlegen, um zu bestimmen, wann die Lampen ausgelöst werden sollen.

Was ist, wenn ich nicht möchte, dass das Licht eingeschaltet wird, wenn der Raum schon hell genug ist?

Obwohl die MotionAwareTM-fähigen Geräte nicht über spezielle Tageslichtsensoren verfügen (wie unsere Bewegungssensoren und Kameras), kannst Du trotzdem verhindern, dass Deine Beleuchtung ausgelöst wird, wenn es noch nicht dunkel ist. Beispielsweise kannst Du bestimmen, dass sie nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang von MotionArea ausgelöst werden. Du kannst dies über die Einstellung für die Tageslichtempfindlichkeit der einzelnen Bewegungsbereiche anpassen.

Verbraucht MotionAwareTM mehr Energie?

Der Standby-Energieverbrauch könnte um 1 % steigen, aber wenn das Licht an ist, gibt es keinen messbaren Unterschied.

Kann MotionAwareTM für Sicherheitszwecke verwendet werden?

Ja, eine Integration in das Hue Secure System zum Versenden von Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung ist möglich. Für diese Funktionen ist ein Hue Secure Abo erforderlich.

Warum brauche ich mindestens drei Lampen?

Drei Lampen sind für eine genaue und zuverlässige Bewegungserkennung mindestens erforderlich.

Kann ich MotionAwareTM im Außenbereich nutzen?

Obwohl dies technisch möglich ist, wird es aufgrund der unzuverlässigen Leistung in großen, offenen Räumen nicht empfohlen.

Fazit

MotionAwareTM ist eine leistungsstarke Funktion für mehr Komfort und Sicherheit Deiner Philips Hue Lampen. Befolge die Anweisungen und passe die Einstellungen an Deine Wünsche an, dann steht einem effizienten und zuverlässigen Bewegungserkennungssystem in Deinem Zuhause nichts mehr im Weg.

Wende Dich bitte an den Kundendienst, wenn Du weitere Hilfe benötigst.