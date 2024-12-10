Erlebe Sportübertragungen mit Hue Sports Live ganz neu

Hol Dir Stadionatmosphäre nach Hause. Mit Sports Live beleuchten Deine Philips Hue Lampen nicht nur Deinen Raum, sondern reagieren auch auf jeden Höhepunkt des Spiels. Lebhafte Lichteffekte bringen Anstöße, Tore sowie rote und gelbe Karten direkt in Deinen Raum und sorgen für noch mehr Spannung bei jedem Spiel.

Was brauchst Du, um mit Sports Live loszulegen?

Um Sports Live genießen zu können, stelle sicher, dass Du eine Hue Bridge oder Hue Bridge Pro sowie mindestens eine farbfähige Hue Lampe in Deinem gewählten Raum oder Deiner Zone für die Match-Effekte eingerichtet hast. Das ist alles, was Du brauchst – nichts Weiteres ist erforderlich!*

1. Mach Dich bereit, bevor das Spiel beginnt

Um das volle Sports Live Erlebnis zu genießen, richte es am besten schon vor dem Anpfiff oder während des Spiels ein.

Die Einrichtung dauert etwa 5–10 Minuten, sodass Du Zeit hast, Deinen Raum, Deinen Lichtstil und Deine bevorzugten Spieleinstellungen auszuwählen.

Stelle sicher, dass Du in Deinem Hue Konto angemeldet bist, da Sports Live eine Verbindung zur Cloud herstellen muss, um Effekte in Echtzeit bereitzustellen.

2. Wähle den perfekten Raum für das Erlebnis

Sports Live entfaltet seine Magie nur in Räumen und Zonen, die mindestens eine farbfähige Hue Lampe enthalten. Diese Lampen liefern die dynamischen Lichteffekte passend zum Spielgeschehen.

Du nutzt nicht nur farbfähige Hue Lampen, sondern auch Hue Lampen der White und White Ambiance Reihe? Kein Problem – Dein Raum muss nicht nur aus farbfähigen Lampen bestehen. White und White Ambiance Lampen sind ebenfalls willkommen, reagieren aber nicht auf Spielmomente.

3. Sports Live zu aktivieren ist einfach

Fall Du noch keine Erfahrung mit Entertainment-Setups hast:

Öffne den Tab „Sync“ in der Hue App. Tippe auf "Los geht's". Wähle Sports Live - Championship 2026 aus und folge den Schritten.

Wenn Du bereits Hue Sync oder andere Unterhaltungsfunktionen nutzt:

Öffne den Tab "Sync". Tippe unten links auf die "What"-Taste. Tippe auf die blaue „+“ Schaltfläche. Wähle Sports Live – Championship 2026 aus.

Während der Einrichtung:

Wähle Dein Lieblingsteam (optional, hilft der App jedoch, Dir passende Spielvorschläge vorzuschlagen)

Wähle den Raum aus, in dem Dein Lichterlebnis stattfinden wird.

Wähle Deine bevorzugte Szene für das Spiel (Du kannst die Szene/Helligkeit später während des Spiels ändern).

4. Folge den Spielen, die Dir wichtig sind

Bleib am Ball, indem Du die kommenden Spiele verfolgst. Sobald Du einem Spiel folgst, aktiviert sich Sports Live automatisch, sobald es beginnt, sodass Du keinen Moment verpasst.

Die App sendet keine Push-Benachrichtigungen, aber Du siehst Erinnerungen an Spiele deutlich sichtbar auf der Hue App Startseite.

5. Beobachte, wie Deine Lampen in Echtzeit reagieren

Sobald das Spiel beginnt, verwandeln sich Deine Lampen in eine dynamische Erweiterung des Spiels:**

Die von Dir ausgewählte Spielszene bestimmt die Stimmung

Spezielle Lichteffekte reagieren auf die Höhen und Tiefen Deiner Mannschaft

Dein Raum füllt sich während des gesamten Spiels mit dynamischen Effekten

Lichtreaktionen bei wichtigen Spielmomenten

Spielbeginn: Grün blinkt 5 Sekunden lang.

Grün blinkt 5 Sekunden lang. Tor geschossen: eine 5-sekündige Animation in den Farben der Mannschaft.

eine 5-sekündige Animation in den Farben der Mannschaft. Elfmeterschießen: Blau blinkt 5 Sekunden lang.

Blau blinkt 5 Sekunden lang. Gelbe Karte: Gelb blinkt 5 Sekunden lang.

Gelb blinkt 5 Sekunden lang. Rote Karte: Rot blinkt 5 Sekunden lang.

Rot blinkt 5 Sekunden lang. Zweite gelbe Karte (was zu einer roten Karte führt): Rot-Gelb blinkt 5 Sekunden lang.

Rot-Gelb blinkt 5 Sekunden lang. Pause endet/ Spiel wird fortgesetzt: Grün blinkt 5 Sekunden lang.

Grün blinkt 5 Sekunden lang. Nach dem Sieg: eine 15-sekündige Animation in den Farben des siegreichen Teams.

Smarte Magie hinter den Kulissen

Um flüssige visuelle Effekte zu erzielen, erstellt Sports Live vorübergehend spezielle Szenen in Deinem ausgewählten Raum.

Diese Szenen:

werden automatisch zu Beginn des Spiels erstellt

werden am Spielende automatisch entfernt

sollten nicht manuell gelöscht oder bearbeitet werden, da dies das Erlebnis beeinträchtigen kann

Wenn Du versuchst, eine Szene zu löschen oder zu bearbeiten, warnt Dich die Hue App, sodass Du immer die Kontrolle behältst.

So steuerst Du Sports Live

Während die Funktion aktiv ist:

Zubehör wie der Tap Dial Schalter oder Dimmschalter haben keinen Einfluss auf die Effekte

Um Sports Live auszuschalten, verwende: das Stopp Banner auf dem Startbildschirm oder die „Sync“ Schaltfläche im „Sync“ Tab.



Jederzeit Pausieren und Fortsetzen

Brauchst Du einen Moment? Du kannst Sports Live unterbrechen und fortsetzen, wann immer Du möchtest.

Deine Verzögerungseinstellungen werden gespeichert, allerdings musst Du sie möglicherweise je nach Livestream-Quelle erneut anpassen.

Was Du in der App siehst

Je nach Spielverlauf passt sich die App an, um den Überblick zu behalten:

Kein Spiel? Du siehst kommende Spiele und erhältst eine Aufforderung, ihnen zu folgen.

Du siehst kommende Spiele und erhältst eine Aufforderung, ihnen zu folgen. Spielbeginn in Kürze? Ein Countdown beginnt

Ein Countdown beginnt Live-Übertragung? Du siehst den aktuellen Spielstatus und kannst Sports Live sofort aktivieren.

Hast Du eine Hue Sync Box? Du kannst Sports Live und Hue Sync gleichzeitig nutzen, indem Du unterschiedliche Lampen für jede Funktion auswählst.

Du kannst Sports Live und Hue Sync gleichzeitig nutzen, selbst wenn einige Deiner Lampen in beiden Konfigurationen enthalten sind. Aber Hue Sync hat Vorrang, daher funktioniert Sports Live nicht bei Lampen, die für den Entertainment-Bereich eingerichtet sind.

Wenn sich nur einige Lampen überschneiden, kann Sports Live starten, aber Du erhältst eine Benachrichtigung, dass Hue Sync für diese geteilten Lampen Vorrang hat.

Indem Du in der App separate Lampen für jede Funktion zuweist, erhältst Du das Beste aus beiden Erlebnissen ohne Unterbrechung.

Häufige Fragen

Warum wird mein Raum/meine Zone während der Einrichtung nicht angezeigt?

Es wird mindestens eine farbfähige Lampe benötigt.

Warum reagieren meine Weißlichter nicht?

Sports Live Effekte erfordern farbfähige Lampen. In einem Raum oder einer Zone mit sowohl farbfähigen als auch White/White Ambiance Lampen zeigen nur Deine farbfähigen Lampen Sports Live Effekte.

Warum haben meine Lampen plötzlich reagiert?

Du hast wahrscheinlich ein Spiel abonniert, das gerade begonnen hat.

Warum kann ich die Szene nicht mit meinem Schalter wechseln?

Zubehör überschreibt das Sports Live Erlebnis nicht. Um die während Sports Live aktive Szene zu ändern, gehe zum „Sync“ Tab, wähle Sports Live und tippe auf die Schaltfläche „Szene“, um eine andere Szene auszuwählen.

Warum sehe ich Szenen, die nach Ländern benannt sind?

Dies sind temporäre Sports Live Szenen, die nach dem Spiel automatisch entfernt werden.

Warum sind meine Sports Live Effekte nicht synchron mit dem Live-Spiel, das ich auf meinem Fernseher schaue?

Achte darauf, dass die Spielzeit auf Deinem Fernseher mit der Spielzeit im "Sync"‑Tab der Hue App übereinstimmt. Nur so laufen die Sports Live-Effekte synchron zum Spiel.

Um die Verzögerung zu ändern, synchronisiere den „Sync“ Tab, wähle Sports Live aus und tippe auf „Delay“. Du kannst diese Funktion nur während eines laufenden Spiels nutzen.

Warum werden mir nicht mehr bevorstehende Spiele angezeigt?

In der Hue App werden nur geplante Spiele angezeigt. Zukünftige Spiele werden angezeigt, sobald sie bestätigt wurden.

Wie ändere ich die Lampen, die Sports Live Effekte anzeigen?

Wechsle zum „Sync“ Tab, wähle Sports Live aus und tippe auf die Schaltfläche „Where“, um den Raum oder die Zone für Sports Live zu ändern.

*Hue Sports Live nutzt Spieldaten von Drittanbietern; daher ist der Dienst möglicherweise nicht jederzeit verfügbar oder funktioniert nicht immer wie erwartet, und das Nutzungserlebnis kann zeitweise variieren. Eine Garantie für Verfügbarkeit oder Leistung besteht nicht.

**Warnung: Enthält flackernde Lichteffekte, die Personen mit fotosensitiver Epilepsie oder anderen Lichtempfindlichkeiten beeinträchtigen können. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Bei Auftreten von Symptomen ist die Anwendung unverzüglich zu beenden.