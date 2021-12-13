Mit einer Hue Bridge erhältst Du Zugriff auf sämtliche smarte Lichtfunktionen. Es ist ganz einfach, einen Hue Tap Schalter zu verbinden.
Anleitung zur Einrichtung
Einrichtung eines Hue Tap Schalters
Verbindung zu einer Hue Bridge
Vor der Einrichtung
Ist Deine Hue Bridge verbunden und zur Hue App hinzugefügt?
Du solltest Deine Hue Bridge bereits angeschlossen, mit dem WLAN verbunden und zur Hue App hinzugefügt haben. Wenn Du es noch nicht getan hast, dann installiere zunächst Deine Hue Bridge.
So richtest Du eine Hue Bridge ein
Hast Du Deinen Hue Tap Schalter installiert?
Beachte die Anleitung zu Deinem Hue Tap Schalter, wenn Du Dir bei der Installation nicht sicher bist.
Hue Tap Schalter einrichten
- Öffne die Hue App.
- Gehe auf Einstellungen und tippe auf Zubehör.
4. Tippe auf Zubehör hinzufügen.
4. Tippe auf Hue Tap Schalter und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Sobald die Hue App den Hue Tap Schalter gefunden hat, kannst Du auswählen, welches Zimmer oder welche Zone er steuern und wie er reagieren soll.
Wir helfen gerne
Wenn Du beim Einrichten Deines Hue Tap Schalters noch mehr Hilfe benötigst, dann lies unsere FAQ oder wende Dich an den Philips Hue Support.
