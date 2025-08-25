Die Einrichtung mit einem QR-Code ist für alle Produkte von Philips Hue gleich. Du kannst daher alle Deine Hue Geräte gleichzeitig scannen und einrichten.
Einrichtung der Hue Secure Türklingelkamera
Bevor Du startest: Lies das zuerst!
1. Möchtest Du mehr als ein Hue Gerät hinzufügen?
Halte alle Geräte griffbereit! Du scannst alle ihre QR-Codes im selben Schritt.
2. Hast Du schon die Hue App?
Lade sie aus dem App Store Deines Smartphones herunter.
Verbindung mit einer Hue Bridge
Anleitung zur Einrichtung der Hue Secure Türklingelkamera
Deine Hue Bridge sollte verbunden und zur Hue App hinzugefügt sein.
Du hast das noch nicht gemacht? So richtest Du die Hue Bridge ein.
1. Öffne die Hue App.
2. Tippe in der Registerkarte Zuhause auf das Symbol mit den drei Punkten (…). Tippe dann auf Lampen hinzufügen
Hinweis: Alternativ kannst Du auch auf die Registerkarte Einstellungen gehen und dann auf Geräte tippen. Tippe auf das blaue Pluszeichen (+) oben rechts.
3. Scanne den QR-Code.
Den QR-Code für Deine Hue Türklingelkamera findest Du auf der Eigentumskarte.
4. Tippe auf die Hue Secure Türklingelkamera, die Du hinzufügen möchtest
Wenn Du mehrere Türklingelkameras hast, werden sie auf dem Bildschirm angezeigt. Tippe auf die Hue Secure Türklingelkamera, die Du zuerst hinzufügen möchtest.
5. Wichtig! Bewahre Deine Passphrase und Eigentumskarte an einem sicheren Ort auf.
Passphrase: Erforderlich für den Zugriff auf die Live-Ansicht und die Videoclips Deiner Hue Secure Türklingelkamera.
Eigentumskarte: Erforderlich, um die Hue Secure Türklingelkamera zurückzusetzen oder die Hue Secure Türklingelkamera zu einer anderen Hue Bridge hinzuzufügen.
Wenn Du eine Verbindung mit dem Hue Smarten Gong herstellen möchtest, sieh Dir bitte die Seite zur Verbindung des Hue Smarten Gongs an.
Verbindung ohne eine Hue Bridge
Anleitung zur Einrichtung der Hue Secure Türklingelkamera
1. Öffne die Hue App.
2. Richte Deine Konto- und App-Einstellungen nach den Anweisungen auf dem Bildschirm ein.
3. Wenn Du aufgefordert wirst, eine Hue Bridge hinzuzufügen, tippe auf Nein.
4. Scanne den QR-Code.
5. Folge den Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen, Einrichten und Anpassen Deiner Hue Secure Türklingelkamera.
6. Wichtig! Bewahre Deine Passphrase und Eigentumskarte an einem sicheren Ort auf.
Passphrase: Erforderlich für den Zugriff auf die Live-Ansicht und die Videoclips Deiner Hue Secure Türklingelkamera.
Eigentumskarte: Erforderlich, um die Hue Secure Türklingelkamera zurückzusetzen oder die Hue Secure Türklingelkamera zu einer anderen Hue Bridge hinzuzufügen.
Wenn Du eine Verbindung mit dem Hue Smarten Gong herstellen möchtest, sieh Dir bitte die Seite zur Verbindung des Hue Smarten Gongs an. Achte außerdem darauf, dass sich beide Geräte in einem Abstand von maximal 20 Metern zueinander befinden.
Brauchst Du Hilfe?
Lies unsere FAQ oder kontaktiere den Support.
FAQs zur Philips Hue App lesen >
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.