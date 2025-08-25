Support

Können meine Hue Geräte MotionAware™ verwenden?

Die überwiegende Mehrzahl der Hue Produkte unterstützen die Hue MotionAware™ Technologie. Es kann jedoch sein, dass bestimmte Geräte die MotionAware™-Technologie nicht unterstützen, weil es sich um ältere Modelle handelt, denen die Speicherkapazität für neue Funktionen fehlt, oder weil die Art ihrer Funktionen sie daran hindert, mit dieser Funktion effizient zu arbeiten (z. B. schnellere Entleerung der Batterie bei bestimmten batteriebetriebenen Zubehörteilen). Die folgende Liste zeigt Geräte, die Hue MotionAware™ nicht unterstützen, einschließlich ihrer Modell-IDs. Du kannst in der Philips Hue App überprüfen, ob Deine Geräte diese Modell-IDs haben, indem Du auf Einstellungen > Softwareupdate gehst. 

Produkttyp Modell-ID
Go Tischleuchte 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue White & Color Ambiance Downlight LCT002
Hue White & Color Ambiance Lampe LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Dimmschalter RWL020, RWL021, RWL022
Smart Button ROM001, RDM003, RDM005
Wandschaltermodul RDM001, RDM004
Tap Dial Schalter RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Friends of Hue Lichtschalter FOHSWITCH
Bewegungssensor für Innenbereich SML001, SML003
Bewegungssensor für Außenbereich SML002, SML004
Kontaktsensor SOC001
Kamera/Türklingel CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Geräte von Drittanbietern (weder Hue noch Friends of Hue) (Mehrfach möglich)

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay